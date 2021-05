Etats-Unis covid-19 : les adolescents vaccinés avec Pfizer

Le vaccin du géant américain Pfizer sera désormais administré aux ados aux États-Unis, le sérum de Pfizer-BioNTech voit sa clientèle s’agrandir. C’est dans un communiqué que l’agence américaine du médicament a annoncé l’élargissement d’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer pour la prévention du Covid-19. L’âge minimal passant de 16 ans à 12 ans.

Une action qui rapproche les États-Unis d’un sentiment de normalité et de fin de la pandémie. Pfizer a déclaré fin mars que le vaccin avait une efficacité de 100 % chez les plus jeunes et qu’il était bien toléré. La FDA a également précisé que les effets secondaires les plus fréquemment durent généralement un à trois jours. Ils étaient principalement de la fatigue, des maux de tête, des frissons, des douleurs musculaires, de la fièvre et des douleurs articulaires.

Près de la moitié des citoyens américains ont reçu au moins une dose de vaccin, soit deux fois plus qu’en France. Un succès qui leur offre de bons espoirs quant à la suite de leur campagne de vaccination. Pfizer va déposer une demande auprès de l’Agence européenne des médicaments pour reproduire cet événement en Europe.