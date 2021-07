Suite au succès des cryptomonnaies, existera-t-il un euro numérique ?

Survivre aux différentes monnaies virtuelles

« Si l’on ne peut pas les vaincre, alors il faut les joindre », dit un dicton anglo-saxon. C’est ce qui semble sur le point de se produire avec l’euro, avec peut-être prochainement une version numérique de la monnaie européenne. Cette entrée en jeu n’est pas surprenante. Les cryptomonnaies font parler d’elles, positivement, depuis plusieurs années, et les pays n’ont aucun désir de laisser leur propre monnaie être supplantée par le privé. Il suffit de regarder de plus près la croissance insolente qu’a connue la valeur du Bitcoin en 2021, pour comprendre que cette devise virtuelle est là pour rester.

C’est également le cas de nombreuses autres, telles que l’Ether (monnaie de l’Ethereum) ainsi que le Ripple. Un de leurs points forts est qu’elles ne servent pas uniquement en tant que mode de paiement, comme les devises des pays, mais aussi en tant que bases à différentes applications. Pour ce qui est de l’euro numérique, il devrait avoir uniquement les mêmes fonctions que ceux de la devise physique actuelle.

Un euro numérique : pas avant quelques années

Lorsqu’un projet politique et économique de cette envergure est envisagé, il est normal que cela exige un certain temps avant qu’il ne puisse se réaliser. Ceci dit, le processus s’est enfin enclenché, le 14 juillet dernier, alors que la Banque Centrale Européenne a fait l’annonce d’un projet pilote qui durera deux années. Cette étude servira à comprendre les avantages et les risques encourus si l’euro possédait une version numérique. Plus important que tout, elle visera à déterminer les impacts économiques potentiels dans la zone euro d’une telle version de la monnaie.

L’euro numérique : différent des cryptomonnaies

Les cryptomonnaies sont encore aujourd’hui un investissement financier, dont la valeur varie selon l’offre et la demande. Pour la BCE, il n’est pas question de créer une telle situation pour la version numérique de l’euro. La stabilité de celui-ci serait identique à la version papier. L’objectif serait de faciliter les transactions financières, en offrant un nouveau mode de paiement disponible pour tous. Les 19 pays de l’Union européenne tentent ainsi de remplacer les cryptomonnaies comme nouveau mode de paiement, avant qu’il ne soit trop tard.