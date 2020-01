Chargeur universel : l'Europe veut des règles contraignantes d'ici l'été

Sur ce vieux sujet (plus de 10 ans) du chargeur universel pour les smartphones, le Parlement européen maintient la position initiale de l'UE, malgré les critiques d'Apple sur un potentiel affaiblissement de l'innovation.

Préférant la voie qui doit "réduire les déchets électroniques et permettre aux consommateurs de faire des choix durables", il a massivement voté en faveur d'une résolution qui doit assurer "l'introduction d'un chargeur universel pour tous les appareils portables".

Et cela devra aller vite puisqu'il souhaite que la Commission européenne mette en application cette mesure dès le mois de juillet 2020. Et pour répondre aux inquiétudes d'Apple, il demande à ce que le cadre législatif soit régulièrement examiné "afin que les progrès techniques soient pris en compte".





En quête d'une solution universelle de chargement

La firme de Cupertino aurait déployé un intense dispositif de lobbying pour tenter de vider la directive de sa substance et limiter les contraintes, mais le Parlement, tout en reconnaissant l'importance de l'innovation et de l'introduction de nouvelles technologies, est resté ferme sur ses positions.

Il s'attaque même à l'interopérabilité des chargeurs sans fil et appelle à amplifier les filières de collecte et recyclage des chargeurs au sein de l'UE. On trouve également une recommandation visant à "découpler l'achat de chargeurs de l'achat de nouveaux appareils" par l'intermédiaire d'une solution universelle de chargement, mais sans en faire pour autant payer un surcoût aux consommateurs.

L'objectif fondamental est de réduire la quantité moyenne de déchets électroniques par habitant, de l'ordre de 16,6 Kg en Europe en 2016. Les chargeurs de téléphones portables constituent une cible logique étant donné le cycle court de leur utilisation.