En Europe, l'année 2021 a laissé des traces climatiques lourdes

Après le rapport du GIEC qui affirme que le monde dépassera forcément une hausse moyenne des températures de 1,5 degré et se dirige actuellement vers +3 degrés, tout en affirmant qu'il est encore possible d'agir pour limiter la tendance haussière, le réseau de surveillance météorologique européen Copernicus confirme que l'année 2021 a déjà été éprouvante en Europe.

Eté le plus chaud jamais enregistré (+1 degré par rapport à la moyenne), incendies géants, inondations exceptionnelles...le Vieux Continent a subi des événements de grande amplitude l'an dernier...et ce ne serait que le début.

On se souvient des températures à plus de 45 degrés observées en Europe du Sud l'an dernier, battant des records, avec des épisodes de sécheresse qui se prolongent jusqu'à maintenant et des incendies dévastateurs en Italie, en Grèce et en Turquie.

Plus haut, ce sont des inondations qui ont fait des milliards d'euros de dégâts en Allemagne et en Belgique, tandis qu'un gel tardif a éprouvé les cultures d'arbres fruitiers en France et sur le pourtour méditerranéen.

Et les projections indiquent que ces événements climatiques vont se multiplier et s'intensifier ces prochaines années. L'Europe est déjà en surchauffe : +2 degrés Celsius, alors que la moyenne mondiale est à +1,1 à +1,2 degré Celsius, et le rapport Copernicus appelle à l'action, alors que "les événements extrêmes liés au climat se produisent déjà en Europe".