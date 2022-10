Déploiement du réseau de charge électrique : l'Europe veut sanctionner les mauvais élèves

Le Parlement européen a annoncé réfléchir à la mise en place de sanctions visant les pays membres dont le réseau de recharge électrique serait à la traine.

Concrètement, l'Europe veut venir mettre son nez dans chaque pays pour voir si les efforts sont bien menés pour développer les stations de recharge en vue de favoriser l'adoption massive du véhicule électrique.

Car si les ventes de véhicules ont atteint le cap du million d'unités en septembre dernier, l'apparition des bornes de recharge progresse moins vite avec le risque de voir des engorgements aux stations, c'était déjà d'ailleurs le cas cette année en période estivale avec des files parfois interminables sur les aires d'autoroute.

Il faut dire que la recharge nécessite à minima une quinzaine de minutes pour profiter d'une autonomie confortable... Pas idéal quand une station accueillant jusqu'à 40 véhicules électriques en heure de pointe ne dispose que de 8 stations de recharge, et encore, à condition que chaque automobiliste ne décide pas de faire " le plein" à 100% et que toutes les bases soient fonctionnelles...

Développer le réseau de charge pour favoriser l'adoption du véhicule électrique

Bref, il devient urgent de développer le réseau de recharge pour éviter cette problématique qui représente encore un frein pour certains acheteurs.

L'Europe s'étant fixé de réduire ses émissions de CO2 de 55% d'ici à 2030 pense que le véhicule électrique est la solution idéale... Mais encore faut-il que les utilisateurs l'adoptent. Alors puisque les aides au financement ne sont parfois pas suffisantes, il est désormais question de sanctionner les pays dont le réseau de charge ne serait pas suffisant.

Il est ainsi évoqué l'idée d'imposer l'implantation d'au moins une borne rapide de 150 kW tous les 60 km sur l'ensemble du réseau routier. Cette loi devrait entrer en application d'ici 2025 sur les autoroutes et en 2030 sur l'ensemble des voies secondaires. Un objectif de 677 000 bornes installées et fonctionnelles était fixé à 2020, et pourtant on ne recense actuellement que 377 000 en Europe.

L'Europe prévoit donc de dégainer des sanctions allant jusqu'à 1000 euros d'amende par borne n'ayant pas été installée. Des sanctions qui concerneraient également les opérateurs qui n'assureraient pas l'entretien des bornes.

En Europe, la France n'est pas le meilleur élève : on recense actuellement 69 428 bornes de recharge sur le réseau routier, un chiffre bien loin des 100 000 bornes censées être fonctionnelles en 2020. Néanmoins, la progression se veut rapide même si l'on continue de multiplier les stations de charge lente ( de 2 à 11 kW). Mais la tendance devrait s'inverser cette année avec de nouveaux engagements pour 2023.