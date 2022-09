Recharger sa voiture électrique sur prise domestique n'est pas forcément une bonne idée

Le succès des véhicules électriques viendra des avancées techniques pour améliorer les batteries et l'autonomie mais aussi du réseau de bornes de charge à disposition et de leur puissance.

Outre les réseaux de bornes de charge mis en place par les collectivités, il reste possible de recharger son véhicule chez soi quand on en a la possibilité (maison individuelle, copropriété après accord), soit via un borne de charge domestique, ou Wallbox, soit directement depuis une prise murale, avec bien sûr des temps de charge variant selon la technique employée.

Mais si vous voulez faire des économies d'énergie dans le contexte tendu de l'approvisionnement électrique pressenti pour cet hiver (tout dépend s'il sera doux ou froid), il faudra peut-être réfléchir à deux fois avant de recharger chez soi.

Quelle déperdition d'énergie pour la charge à la maison ?

L'ADAC (Automobile Club allemand) a testé la charge à domicile de quatre voitures électriques (Renault Zoe, VW ID.3, Tesla Model 3, Fiat 500e) en utilisant différentes méthodes (prise murale, Wallbox et Wallbox avec puissance allégée, soit de 2,3 KW à 11 KW, le cas spécial des Wallbox à 22 KW n'est pas abordé) et mesuré les pertes d'électricité occasionnées.

Le processus de charge engendre naturellement des pertes et ces dernières ne sont pas indiquées sur le tableau de bord du véhicule. Les batteries des voitures électriques nécessitant du courant continu pour la charge, il faut convertir le courant alternatif fourni par le réseau électrique, ce qui engendre obligatoirement des pertes

Une partie de l'énergie est également dégradée en chaleur le long du câble de charge et par l'utilisation des composants (il faut 100 à 300W pour les faire fonctionner et assurer la charge). Selon les mesures réalisées par l'ADAC, Les pertes d'énergie engendrées par une recharge via une prise murale sont de l'ordre de 10 à 30% selon les modèles (la Zoe serait la pire des quatre véhicules testés avec 24,2% de perte).

La recharge depuis une Wallbox améliore significativement le rendement grâce à l'installation dédiée permettant également une charge plus rapide. Les pertes telles que mesurées se limitent alors à une fourchette de 5 à 10% pour le boîtiers muraux de 11 KW et de l'ordre de 10 à 15% pour les boîtiers de puissance intermédiaire.

Plus c'est court, mieux c'est

De ces mesures, l'ADAC tire une conclusion : plus le temps de charge est court et moins les pertes d'énergie sont importantes. L'association recommande d'utiliser les boîtiers muraux au maximum de leur capacité pour une charge rapide de la batterie de la voiture, en fait aussi vite que possible.

Dans le cas d'une Renault Zoe, charger sur Wallbox plutôt que sur prise murale permettrait donc d'économiser environ 120 euros d'électricité pour un kilométrage annuel de 10 000 kilomètres.

Pour les bornes de charge publiques, le fonctionnement est différent : la conversion du courant alternatif au courant continu se directement au niveau de la borne, via l'infrastructure de recharge, et pas au niveau du véhicule, tandis que le contrôle de température de la batterie consomme également de l'électricité.

L'ADAC appelle à plus de transparence de la part des constructeurs sur cet aspect des pertes lors de la charge et les encourage à développer des systèmes de charge plus efficients.