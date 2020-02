Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : comment vont évoluer les prix ?

Les nouveaux modèles de la gamme Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra vont bientôt être présentés officiellement lors d'une conférence. Zoom sur cette nouvelle collection de Samsung et surtout sur l'évolution attendue des prix au cours du temps.

Samsung va présenter au monde entier ses nouveaux smartphones le 11 février 2020 lors d'une conférence à San Francisco mais à quoi faut-il s'attendre ? On abordera également la question de l'évolution du prix de ce nouveau modèle.

Le Samsung Galaxy S20 de 6,2 pouces sera la taille standard de cette nouvelle collection avec de bonnes performances mais qui laisseront la possibilité au Samsung Galaxy S20 + de proposer des performances améliorées avec un format de smartphone plus grand de 6,7 pouces, comme nous en avons parlé ce matin.

Petite nouveauté chez Samsung avec l'apparition d'un modèle plus performant que le Galaxy S20+ qui se nommera le Samsung Galaxy S20 Ultra qui sera plus grand encore avec 6,9 pouces et proposera des caractéristiques correspondant aux fonctionnalités que l'on peut retrouver dans les smartphones très haut de gamme.

Comment risque d'évoluer les prix de ces nouveaux modèles ?

D'après une étude d'idéalo qui s'est penché sur la question des prix, voici la possible évolution des prix pour ces nouveaux modèles S20, S20+ et S20 Ultra :

Pour ces courbes ils se sont servis de leurs analyses en fonction de l'évolution des prix des anciens modèles Samsung Galaxy S savoir les S8, S9 et S10.

Cette analyse nous permet d'appréhender quelles sont les meilleures périodes pour se procurer ces smartphones. On peut s'apercevoir que les prix des S20, S20+ et S20 Ultra chuteraient régulièrement jusqu'au 3-4ème mois après leurs lancements puis stagneraient ensuite sans réelles nouvelles fortes baisses. Conclusion, si vous envisagez un achat de l'un de ces smartphones, attendez au moins 4 mois après le lancement officiel !

Signalons que les prix peuvent également varier en fonction des opérations promotionnelles telles que les soldes, le black friday ou encore un nouveau lancement produit de la part de Samsung.