Samsung Galaxy S20 : trois modèles aux performances identiques chez Geekbench

La présentation de la gamme Galaxy S20 approche à grands pas et les fuites continuent. Ainsi, c'est le site Geeekbench qui a récemment référencé les 3 déclinaisons du flagship de Samsung.

C'est mardi prochain que Samsung présentera officiellement sa gamme de smartphones Galaxy S20 mais Geekbench nous dévoile déjà une grande partie des caractéristiques des terminaux, tout en évoquant leurs performances.

Le site a ainsi pu mettre la main sur les terminaux, proposés dans leur configuration dotée d'un SoC Snapdragon 865. Petite précision : il y a fort à parier que ce ne seront pas les versions dont on pourra profiter en Europe, puisque Samsung devrait réserver les versions Snapdragon aux USA et diffuser des versions sous Exynos partout ailleurs, une situation qui pourrait poser quelques problèmes comme nous l'évoquions dans notre article ici.

Si le Galaxy S20 se décline en 3 versions, les configurations resteront assez proches et l'on constate ainsi peu d'écarts dans les résultats des benchmarks. On note ainsi des résultats situés autour des 920 points en single core et autour des 3200 en multicoeur, soit environ 30% de mieux que le Galaxy Fold sous Snapdragon 855.

Selon les fiches techniques associées, chaque modèle dispose de 12 Go de RAM et les différences se joueront au niveau de la taille d'écran ainsi que de la partie photo des terminaux. Rendez-vous désormais le 11 février pour l'officialisation des appareils.