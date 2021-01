Exit Chromium : la synchronisation Google deviendra prochainement exclusive à Chrome

Google se détache un peu plus du projet Chromium : sans abandonner la base du navigateur libre, c'est la synchronisation des services de la marque qui deviendra prochainement exclusive à Chrome.

Chromium a connu de nombreuses évolutions et fork depuis son lancement en 2008. La base open source de Chrome, le navigateur de Google a connu quelques branches particulièrement suivies par les développeurs, avec en tête Chromium et Canary pour les plus populaires, ou des dérivés comme Microsoft Edge, Opera, Vivaldi ou encore Brave.

Mais au fil du temps, Google souhaite de moins en moins partager les parts de marché des navigateurs, et compte bien verrouiller certaines fonctionnalités pour son navigateur Chrome.

C'est ainsi que la marque annonce que son dispositif de synchronisation redeviendra une exclusivité dédiée à Chrome et qu'il ne sera plus question de diffuser cette fonctionnalité sur Chromium et ses dérivés.

La synchronisation des services de Google était déployée au fil de ChromeSync , Click to Call et autres modules qui n'étaient, à la base, pas prévue pour fonctionner en dehors de Chrome.

Les utilisateurs pouvaient ainsi s'identifier avec leurs comptes Google et profiter d'une synchronisation des favoris, identifiants, mots de passe et autres services de Google.

À compter du 15 mars, les interfaces de programmation seront limitées et les éditeurs devront développer leur propre service.