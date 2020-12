Extensions Chrome : changement à venir pour l'accès aux données

En 2021, Google va modifier la manière dont les extensions pour son navigateur Chrome accèdent aux données de navigation et le mode de fonctionnement des autorisations quand une extension est installée.

L'utilisateur devra ainsi déterminer les sites web auxquels l'extension peut accéder lors d'une session de navigation. Une fois une permission accordée à une extension, elle pourra être enregistrée pour le domaine internet concerné.

Actuellement, les extensions ont accès à tous les sites web et aux données de navigation. Un utilisateur sera toujours en mesure d'accorder à une extension l'accès à tous les sites web consultés (pour lire et modifier les données du site), mais ce ne sera pas le paramétrage par défaut.

Ce changement viendra compléter les mesures de transparence prises sur l'utilisation des données par les extensions, avec l'affichage d'une information adéquate directement dans le Chrome Web Store. Elles doivent prendre effet le 18 janvier prochain.



" Nous limitons également ce que les développeurs peuvent faire avec les données qu'ils collectent ", ajoute Google selon qui 4 millions d'extensions Chrome sont téléchargées chaque chaque jour, et avec plus de 250 000 extensions et thèmes disponibles sur le Chrome Web Store.