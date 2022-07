ExoMars : l'ESA interrompt définitivement sa collaboration avec le russe Roscosmos

Le déclenchement du conflit en Ukraine a donné un coup d'arrêt à la mission ExoMars d'exploration de la planète rouge qui aurait dû décoller dès cette année. L'agence spatiale européenne (ESA) a dans le même temps suspendu sa collaboration avec son homologue russe Roscosmos sur plusieurs plusieurs projets.

Le calendrier initialement prévu pour ExoMars

La situation n'évoluant pas, elle a annoncé cette semaine mettre un terme définitif à la coopération avec l'agence russe sur le projet ExoMars, indique l'AFP. L'objectif est maintenant de trouver d'autres partenaires pour sauver la mission qui ne pourra au mieux être lancée qu'en 2024.

Sauver la mission malgré tout

Le directeur de l'ESA, Josef Aschbacher, a indiqué qu'un point d'étape sera fait ce 20 juillet pour évoquer les pistes qui permettraient de maintenir la mission à flot. Le deuxième volet du projet, après l'envoi réussi d'un orbiteur, consiste à poser un atterrisseur et déployer un rover à la surface de Mars pour étudier la composition du sol grâce à une foreuse capable de creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur.

La fenêtre de 2020 avait été manquée et reportée à août 2022, dans un contexte déjà perturbé par la pandémie de coronavirus. Les sanctions contre la Russie décidées à la suite de l'invasion de l'Ukraine en début d'année portent un nouveau coup au projet et aux ambitions européennes sur Mars, déjà freinées par le crash de la sonde Beagle 2 en 2003 et du module Schiaparelli en 2016.