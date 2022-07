Facebook : bientôt 5 profils différents sur un même compte

Afin de séduire la tranche des moins de 25 ans qui fuit Facebook et de susciter un nouvel engouement, la maison-mère Meta a décidé de proposer du contenu plus intuitif et engageant. La nouvelle stratégie consiste à personnaliser leur expérience en fonction de leurs intérêts et de leurs relations.

Il sera donc possible de créer jusqu'à 4 profils supplémentaires sur un même compte, en plus donc de son profil principal. Facebook propose donc d'établir des profils en fonction de vos hobbies comme le sport, les jeux vidéo ou encore pour votre vie professionnelle. Chaque profil aura ses propres amis, sa propre identité et son propre feed.

Les personnalités publiques avaient déjà la possibilité de le faire afin de séparer leur vie privée de leur vie publique. Même si les profils secondaires pourront avoir des pseudonymes qui respectent la CGU de Facebook, le compte principal devra spécifier sa véritable identité. Actuellement, la fonctionnalité est en phase de test aux États-Unis.