Groupes Facebook : Meta s'inspire de Discord

Après Snapchat, le réseau social Facebook semble vouloir s'inspirer de plus en plus de TikTok. Pour les groupes, ce serait aussi manifestement avec un soupçon de Discord. C'est en tout cas le sentiment que donne l'annonce du déploiement de nouveautés pour les groupes Facebook.

Via une barre latérale, il sera possible de lister les groupes auxquels un utilisateur appartient et leurs activités les plus récentes. Les groupes favoris pourront être épinglés afin d'apparaître en premier, en plus de la découverte et création de nouveaux groupes.

Des canaux de discussion

Avec une organisation remaniée sous forme de canaux et un accès direct aux dernières activités, les groupes disposeront d'un nouveau menu qui comprendra des éléments comme les événements, la création de liens et les moyens de communication.

Les canaux de discussion seront des espaces dédiés au sein des groupes avec les utilisateurs qui pourront choisir parmi un format de messagerie, des publications ou l'audio. Une disponibilité est prévue pour dans les prochains mois.

Dans son annonce pour les nouveautés à venir avec les groupes Facebook, Meta propose quelques captures avec un accent sur le jeu vidéo… cela fait aussi très Discord.