La Cour suprême de Facebook accepte vos demandes de suppression de contenu

Plus seulement pour restaurer du contenu supprimé, mais également pour obtenir la suppression d'un contenu. Le Conseil de surveillance de Facebook étend le champ de ses appels pour les utilisateurs.

Cour d'appel indépendante pour des décisions prises par le réseau social en matière de modération des contenus, le Conseil de surveillance de Facebook annonce qu'il va accepter les demandes de retrait des utilisateurs pour des contenus.

Pour cette sorte de Cour suprême de Facebook, cette possibilité est une nouveauté en cours de déploiement. Dans les prochaines semaines, elle concernera l'ensemble des utilisateurs de Facebook et d'Instagram.

Jusqu'à présent et au cours des premiers mois de la jeune existence du Conseil de surveillance de Facebook actif depuis octobre dernier, les utilisateurs pouvaient seulement faire appel afin de rétablir du contenu après sa suppression par les modérateurs de Facebook.

Un appel pour du contenu à supprimer

Pour un utilisateur qui estime qu'un contenu ne doit pas rester sur Facebook ou Instagram, il doit d'abord suivre l'étape habituelle de signalement à Facebook. Si Facebook décide de conserver le contenu après examen, il sera en mesure de faire appel de la décision auprès du Conseil de surveillance.

Cela concerne des messages et statuts, ainsi que des photos, vidéos, commentaires et partages qu'un utilisateur considère nuisibles et en infraction avec les règles de la communauté. Pour autant, le Conseil de surveillance de Facebook ne choisira que certains cas à traiter.

Toutes les parties concernées seront informées. Tous les utilisateurs ayant signalé un cas à la Cour suprême de Facebook pourront connaître le statut d'une affaire.