Facebook œuvre pour moins de contenus politiques

En début d'année, le réseau social Facebook avait lancé un test avec pour objectif de réduire le volume des contenus politiques dans le fil d'actualité. Il a concerné des utilisateurs au Canada, au Brésil et en Indonésie, puis aux États-Unis.

" Nous avons obtenu des résultats positifs lors de nos tests pour répondre aux commentaires que nous avons reçus de personnes souhaitant moins de contenus politiques dans le fil d'actualité ", indique Facebook qui annonce une extension du test.

Les nouveaux pays concernés sont le Costa Rica, l'Espagne, l'Irlande et la Suède. Dans les prochains mois, il est prévu un déploiement à plus grande ampleur.

Comme aux États-Unis, Mark Zuckerberg, le fondateur et patron de Facebook, avait évoqué l'arrêt des recommandations de groupes militants ou politiques sur le long terme, et ce pour " calmer le jeu " et " décourager les conversations clivantes. "

Pour les États-Unis, Facebook avait estimé que le contenu politique ne représente qu'environ 6 % de ce que les utilisateurs voient sur le réseau social. " Bien que le fil d'actualité de chaque personne soit différent, nous savons que même un petit pourcentage de contenus politiques peut avoir un impact sur l'expérience globale de quelqu'un. "