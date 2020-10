Facebook Dating : le service de rencontre débarque en France

Service gratuit de rencontre, Facebook Dating a été officiellement lancé par Facebook l'année dernière dans une vingtaine de pays comme aux États-Unis. Il arrive aujourd'hui en Europe. Un déploiement qui concerne notamment la France.

Initialement, Facebook avait prévu le lancement de Facebook Dating en Europe pour la Saint-Valentin en février dernier. Il avait été repoussé pour donner suffisamment de temps à l'autorité irlandaise de la protection des données de vérifier son adéquation avec la législation européenne.

Via un onglet Rencontres, Facebook Dating s'intègre dans l'interface de l'application mobile de Facebook qui parle d'un espace dédié optionnel. Les utilisateurs majeurs peuvent créer un profil de rencontre distinct et indépendant de leur profil Facebook principal.



Parmi les fonctionnalités de Facebook Dating mises en avant, il y a Secret Crush. Un utilisateur peut ajouter jusqu'à neuf amis Facebook ou abonnés Instagram à ses coups de cœur secrets. Si le coup de cœur dans la liste secrète est réciproque et avec l'option Facebook Dating activée, les deux personnes sont informées.

D'autres aspects soulignés sont la possibilité de choisir de partager des Stories Facebook ou Instagram dans le profil de Facebook Dating, voir d'autres personnes utilisant Facebook Dating avec des centres d'intérêt similaires en ajoutant des événements et groupes Facebook.



Le cas échéant, des utilisateurs de Facebook Dating peuvent initier un appel vidéo pour aller au-delà d'une discussion par messagerie et faire plus ample connaissance. Une invitation est envoyée et doit être acceptée. Le prénom et la photo du profil Facebook Dating sont affichés en début d'appel.

Selon Facebook, plus de 1,5 milliard de correspondances (ou " matches ") ont été créées depuis le lancement de Facebook Dating.

" Facebook Dating peut vous suggérer des matches en fonction de vos activités, de vos préférences et des informations dans Dating et autres produits Facebook. " Facebook ajoute : " Nous pouvons également utiliser votre activité dans Facebook Dating pour personnaliser votre expérience, y compris les publicités que vous pouvez voir sur les produits Facebook. "

Reste à savoir si la question des données personnelles souvent sensible avec Facebook ne sera pas un frein au succès de Facebook Dating.