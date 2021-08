Désinformation sur le Covid-19 : Facebook a supprimé 20 millions de contenus

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, plus de 20 millions de contenus ont été supprimés par Facebook. Plus de 3 000 comptes ont été supprimés pour de la désinformation.

À l'occasion de la publication de la 10e édition de son rapport de transparence trimestriel sur l'application de ses standards de la communauté, Facebook annonce avoir supprimé plus de 20 millions de contenus pour violation de sa politique sur la désinformation en lien avec le Covid-19.

Ce chiffre est à l'échelle mondiale pour le réseau social et pour Instagram. Il concerne les suppressions de contenus depuis le début de la pandémie en 2020 et jusqu'au mois de juin dernier. Dans le même temps, plus de 3 000 comptes, pages et groupes ont été supprimés pour des infractions répétées à cette politique.

Avant d'atténuer et replacer ses propos dans le contexte de la désinformation sur les vaccins contre le Covid-19 diffusée par quelques utilisateurs, le président des États-Unis Joe Biden avait déclaré que Facebook et d'autres réseaux sociaux " tuent des gens. "

Suppression automatique pour 65 types de fausses informations

" Pour les personnes aux États-Unis sur Facebook, l'hésitation à se faire vacciner a diminué de 50 %. Dans le monde, nous avons également constaté une augmentation de l'acceptation des vaccins ", déclare Facebook. Depuis le début de l'année, cette acceptation du vaccin aurait augmenté de 35 % en France.

Facebook indique que sa modération s'appuie sur une liste de désormais 65 types de fausses informations sur le Covid-19 et les vaccins pour une suppression.

Cette liste évolue en fonction des tendances observées. Le mois dernier, il a été ajouté des allégations selon lesquelles les vaccins contre le Covid-19 provoquent la maladie d'Alzheimer, rendent magnétiques et côtoyer des personnes vaccinées peut déclencher des effets secondaires.