Facebook ne tue pas les gens : Joe Biden calme le jeu avec le réseau social

Le président des États-Unis est revenu sur sa phrase choc de la semaine dernière. Faisant allusion à la désinformation sur les vaccins contre le Covid-19, Joe Biden avait déclaré que Facebook et les réseaux sociaux " tuent des gens. […] La seule pandémie que nous avons est parmi les non vaccinés. Et ils tuent des gens. "

Après un discours sur l'économie lundi à la Maison-Blanche, Joe Biden a répondu à une question de la presse à ce sujet. " Facebook ne tue pas les gens. " Il a précisé que ce qui tue les gens, ce sont les douze de personnes qui diffusaient de fausses informations. " Quiconque les écoute en pâtit. "

L'administration Biden avait reproché à Facebook de ne pas avoir agi face à une douzaine de personnes produisant 65 % de la désinformation anti-vaccins sur les plateformes de médias sociaux d'après un rapport.

Pas de guerre avec Facebook

" J'espère que Facebook, au lieu de le prendre personnellement - comme si je disais que Facebook tue les gens - fera quelque chose contre la désinformation sur le vaccin. C'est ce que je voulais dire. "

Porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki a assuré : " Nous ne sommes pas en guerre ou en bataille contre Facebook, mais contre le virus. "

Le groupe de Mark Zuckerberg avait déjà mis en avant ses efforts en soulignant avoir retiré plus de 18 millions de cas de désinformation sur le Covid-19 depuis le début de la pandémie, et en ajoutant que " plus de 2 milliards de personnes ont consulté sur Facebook des informations faisant autorité sur le Covid-19 et les vaccins. "