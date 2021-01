Facebook bannit indéfiniment Donald Trump

Alors que Donald Trump joue désormais la carte de l'apaisement, Facebook a décidé de bloquer pour une durée indéterminée ses comptes sur le réseau social et Instagram.

Patron et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg a annoncé hier que le blocage des comptes Facebook et Instagram de Donald Trump est prolongé " indéfiniment. " Il avait d'abord été mis en place pour une durée de 24 heures.

Cette durée de blocage est donc indéterminée. Elle sera en tout cas incompressible pendant au moins les deux prochaines semaines, soit le nombre de jours qu'il reste à Donald Trump en tant que président des États-Unis, avant l'investiture du 46e président élu Joe Biden.

Mark Zuckerberg écrit que permettre à l'actuel président américain de continuer d'utiliser les services du groupe pendant cette période pose " un risque trop important. " Il fait ainsi allusion à l'attitude de Donald Trump qui a soufflé le chaud et le froid avec des théories du complot, et n'a pas condamné - dans un premier temps - l'invasion du Capitole par une frange de ses partisans.

Changement de ton de Facebook et Twitter



Jusqu'à présent, Facebook avait surtout usé d'avertissements apposés à des publications de Donald Trump pour signaler des déclarations trompeuses ou contestées, principalement concernant le résultat de la présidentielle américaine du 3 novembre.

Les manifestations violentes au Capitole ont changé la donne et Donald Trump n'est désormais plus en mesure d'accéder à ses comptes Facebook et Instagram.

Tout en appliquant une suspension du compte de Donald Trump (@realDonaldTrump) pendant une durée de 12 heures, Twitter l'a menacé d'une suspension permanente pour des raisons similaires à celles de Facebook.

Finalement, Donald Trump a signé son retour sur Twitter via la publication d'une vidéo de sa déclaration à la Maison-Blanche où il assure désormais qu'il œuvrera à une transition du pouvoir en douceur et ordonnée. Il condamne une " attaque odieuse " sur le Capitole et se dit scandalisé par la violence.