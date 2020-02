Facebook paie des utilisateurs pour leurs enregistrements vocaux

Avec son application mobile Viewpoints, Facebook propose à des utilisateurs de participer à des enquêtes, études, missions ou encore pour l'essai de nouveaux produits. Baptisé Pronunciations, un nouveau programme dans le cadre de Viewpoints va s'intéresser aux enregistrements vocaux.

Les utilisateurs éligibles devront prononcer la phrase " Hey Portal " qui est connue comme une phrase de déclenchement avec les appareils Portal from Facebook, puis le nom d'un ami figurant dans leur liste d'amis. Cette opération pourra être effectuée avec les noms de dix amis au maximum et un participant devra enregistrer chaque déclaration à deux reprises. Il sera possible de gagner au moins 1 000 points dans l'application Viewpoints et les échanger contre 5 dollars en paiement sur PayPal.

Ce programme Pronunciations fera l'objet d'un déploiement progressif. Facebook assure que les enregistrements audio ne seront pas liés au profil Facebook et qu'il n'y aura pas de partage de l'activité dans Viewpoints sur d'autres de ses services sans autorisation.

Facebook Viewpoints est actuellement uniquement disponible aux États-Unis et pour les utilisateurs majeurs de Facebook. Pour le programme Pronunciations, un utilisateur devra avoir plus de 75 amis Facebook.

Le but est de contribuer à l'amélioration de la technologie de reconnaissance vocale. L'année dernière, Amazon, Apple, Google, Microsoft et Facebook ont été critiqués pour des écoutes par des sous-traitants humains d'enregistrements audio, sans une information claire à ce sujet. Le tir a été corrigé depuis.