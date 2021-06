Facebook : la Commission européenne ouvre une enquête pour pratiques anticoncurrentielles

Contrairement à Amazon, Apple et précédemment Google ou encore Microsoft dans un passé plus lointain, c'est une première pour Facebook qui fait désormais l'objet d'une enquête officielle de la Commission européenne pour des pratiques anticoncurrentielles.

L'enquête concerne le service Facebook Marketplace (petites annonces pour l'achat et vente de biens au niveau local) du groupe de Mark Zuckerberg qui pourrait fausser la concurrence sur le marché des annonces en ligne. La Commission européenne cherche à déterminer si Facebook a utilisé de manière déloyale des données publicitaires obtenues auprès d'annonceurs.

" Facebook recueille une mine de données sur les activités des utilisateurs de son réseau social et au-delà, lui permettant ainsi de cibler des groupes de clients spécifiques ", déclare Margrethe Vestager en rappelant que 3 milliards de personnes par mois utilisent Facebook et 7 millions d'entreprises font de la publicité de leurs services sur Facebook.

En charge de la politique de concurrence, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne explique : " Nous examinerons en détail si ces données confèrent à Facebook un avantage concurrentiel indu, en particulier dans le secteur des annonces en ligne, où des personnes achètent et vendent des biens tous les jours et où Facebook est également en concurrence avec des entreprises auprès desquelles il collecte des données. "

Petites annonces et Facebook Dating

La Commission européenne va aussi se pencher sur l'intégration de Facebook Marketplace au réseau social. Dans le même temps, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés ouvre sa propre enquête avec des préoccupations antitrust touchant Facebook Marketplace, mais également le service de rencontre en ligne Facebook Dating.

Dans une réaction, un porte-parole de Facebook a déclaré (CNBC) : " Nous développons en permanence des services nouveaux et meilleurs pour répondre à l'évolution de la demande des utilisateurs de Facebook. Marketplace et Dating offrent aux gens plus de choix et ces deux produits opèrent dans un environnement hautement concurrentiel avec de nombreux grands acteurs historiques. Nous continuerons de coopérer pleinement aux enquêtes afin de démontrer qu'elles sont sans fondement. "