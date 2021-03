Facebook : 40 millions d'utilisateurs en France

" Les utilisateurs de Facebook sont plus nombreux que jamais à vouloir être ensemble, en se connectant à ceux qu'ils aiment et à ce qui les fait vibrer. Ils sont désormais 40 millions à se connecter chaque mois sur Facebook. "

Ce chiffre de 40 millions d'utilisateurs du célèbre réseau social est pour la France. Il a été officialisé cette semaine par Facebook, sachant qu'il était question de 39 millions d'utilisateurs en décembre 2020. Le cap des 30 millions avait été atteint au deuxième semestre 2015.



Dans sa communication, le réseau social souligne que plus de 28 millions de Français participent activement à au moins un groupe sur Facebook, et note par ailleurs un engouement pour des fonctionnalités comme Facebook Watch et Facebook Live.

Cet engouement semble avoir été particulièrement au rendez-vous à l'occasion d'initiatives lancées en période de confinement, comme #Ensembleàlamaison où plus de 1 400 Facebook Live auraient été vus 296 millions de fois.

Les chiffres sont toujours aussi gros pour Facebook et donc y compris en France, alors que plusieurs études tendent à montrer un désamour des plus jeunes pour ce réseau social.