Quel est le réseau social préféré des jeunes en 2021 ?

Instagram, Snapchat et Facebook. Tel est le podium des réseaux sociaux les plus utilisés chez les 16-25 ans selon les résultats d'une étude réalisée de mi-décembre 2020 à mi-janvier 2021 par Diplomeo. Près de 4 700 personnes ont été interrogées.

Il y a quatre ans, ces trois mêmes réseaux sociaux constituaient le trio de tête mais dans un ordre différent, avec Facebook qui caracolait largement en tête, devant Snapchat et Instagram. Même s'il se maintient sur le podium, le changement est notable pour Facebook.

Ce sont désormais 54 % des jeunes qui déclarent utiliser Facebook, alors qu'ils étaient 93 % il y a quatre ans. Chaque année, Facebook perd un peu plus de sa superbe auprès des jeunes et c'est d'autant plus le cas chez les 16-18 ans où son utilisation chute à 28 %.

Facebook est en outre le réseau social le plus supprimé (10 %), devant Twitter (8 %), Instagram (6 %) et Snapchat (6 %). Dans le même temps, TikTok connaît une explosion avec 38 % des jeunes qui utilisent cette plateforme de vidéos au format court, contre seulement 10 % il y a un an.

Proposée par Diplomeo, l'infographie ci-dessous résume les principaux enseignements de l'étude :

Selon le rapport Digital 2021 de Hootsuite et We Are Social, 91 % des Français sont des internautes et 76 % sont sur les réseaux sociaux.