Fuite de données de Facebook : la DPC va vérifier qu'il s'agit d'une vieille brèche

Des données concernant plus de 533 millions d'utilisateurs de Facebook ont été divulguées ce week-end avec un accès gratuit pour un téléchargement depuis un forum de hacking. Selon le célèbre réseau social, c'est une fuite de données ancienne et préalablement signalée en rapport avec une faille de sécurité corrigée en août 2019.

La Data Protection Commission - la Cnil irlandaise - indique à la BBC qu'elle va se pencher sur ce jeu de données en libre accès et s'assurer qu'il s'agit bel et bien de la fuite de données signalée en 2019. Pour autant et indépendamment de son ancienneté, des experts en cybersécurité juge cette affaire sérieuse.

Il faut dire que parmi les données divulguées, il y a la présence de numéros de téléphone associés à des comptes. Il est clair que certains de ces numéros de téléphone sont toujours d'actualité pour des comptes Facebook affectés.

HIPB pour des vérifications

" La principale valeur des données est l'association des numéros de téléphone aux identités. Si chaque enregistrement comprend un numéro de téléphone, seuls 2,5 millions contiennent une adresse email. La plupart des enregistrements contenaient des noms et le sexe, et beaucoup d'entre eux comprenaient également la date de naissance, le lieu de résidence, le statut relationnel et l'employeur ", écrit Have I Been Pwned (HIBP).

Réputé pour permettre de vérifier si des données personnelles ont été compromises à la suite de violations de données connues, le service en ligne HIBP a ajouté la fuite de données pour les plus de 2,5 millions de comptes Facebook contenant une adresse email.

À noter que pour le cas spécifique de la France, ce sont un peu moins de 20 millions de comptes qui auraient été concernés par la fuite de données. Près d'un utilisateur sur deux de Facebook en France...