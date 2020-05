Facebook Gaming s'invite dans l'univers du gaming et du live streaming pour lutter contre Twitch

Alors que l’on attend toujours de savoir si la Xbox Series S sera bien dévoilée par Microsoft avant la fin 2020 comme prévu, on a quoi qu’il en soit de la nouveauté à se mettre sous la dent en matière de gaming en ce printemps 2020. Côté jeux vidéo, la sortie d’Animal Crossing New Horizons a généré un bel engouement de la part du grand public. Fortnite profite également d’une belle renommée grâce une tournée virtuelle du rappeur Travis Scott organisée au sein même du jeu de battle royale.

Egalement, après plus de cinq années de développement, Final Fantasy VII vient de sortir sur PlayStation 4, pour le plus grand plaisir des gamers un peu nostalgiques du jeu initialement sorti en 1997. Enfin, le prochain opus de la licence à succès Assassin’s Creed vient tout juste d’être dévoilé, après avoir été tant attendu par un grand nombre de joueurs. Mais, en réalité, c’est surtout du côté des plateformes dédiées au gaming qu’il y a du nouveau, au travers d’une grande annonce récemment faite par Facebook : le réseau social leader dans le monde lance son appli gaming, sobrement, mais efficacement baptisée Facebook Gaming.

Facebook Gaming, une rumeur devenue réalité

Alors que des rumeurs évoquaient depuis déjà plusieurs mois l’envie de Mark Zuckerberg de rivaliser avec Twitch (alias le service de streaming de jeu vidéo qui écrase tout sur son passage en termes d’audience chaque mois) en lançant son propre service de streaming dédié au jeu vidéo via Facebook, tout s’est accéléré au cours de ce printemps 2020. À l’origine, on évoquait une sortie du service en question en juin prochain.

On savait qu’une telle évolution de Facebook était en projet puisque, depuis quelques mois, tout ce qui touchait au gaming était plus mis en évidence dans l’onglet dédié présent sur le réseau social. Et, bonne nouvelle pour les gamers aux quatre coins du monde, c’est finalement le lundi 20 avril dernier que Facebook Gaming a officiellement été lancé, en prenant la forme d’une application mobile disponible sur iOS et Android.

Le gaming sur mobile a pris une nouvelle dimension grâce au streaming vidéo

Un service 100% mobile et gaming

Le nouveau service entend rapprocher toujours plus les socionautes amateurs de jeux vidéo, en leur permettant de jouer directement sur Facebook et, surtout, en leur donnant l’occasion de diffuser leurs parties en direct. Concrètement, Facebook Gaming permet aux joueurs mobiles de partager facilement leurs parties en live grâce à la fonction « Go Live ». Et la firme affirme haut et fort ouvrir la porte aux jeux en tout genre, mais toujours des jeux de qualité. Dans ce contexte, les jeux connus pour avoir des fins ratées (et on sait qu’ils sont nombreux) ne figureront vraisemblablement pas dans les sujets traités par la plateforme. On demande à voir !

Une concurrence forte sur le secteur du streaming de jeu vidéo

Si Facebook investit aujourd’hui dans le live streaming, c’est parce que ce format rapporte énormément aux plateformes. En la matière, on l’a dit, c’est Twitch qui dispose largement de la plus grosse part du gâteau. En 2019, par exemple, on estime que le service vidéo a touché 300 millions de dollars, que ce soit grâce aux abonnements ou grâce à la publicité et aux opérations spéciales. En cela, on comprend bien l’envie de la firme de Mark Zuckerberg de profiter de la tendance à son tour !

Mais il va falloir faire preuve de détermination, car la concurrence est de plus en plus forte sur ce marché, avec des services comme Mixer de Microsoft ou encore YouTube Gaming qui cherchent également leur place. Pour les experts du secteur, c’est un fait, la guerre du streaming vidéo est lancée.

Des débuts sans publicité

Dans ce contexte, en se donnant pour mission première de séduire les utilisateurs avant de penser aux annonceurs, Facebook Gaming ne diffusera aucune publicité sur son nouveau service afin de ne pas entacher l’expérience vidéo de ses utilisateurs. En tout cas, dans un premier temps. Et pour se faire sur le marché très concurrentiel du gaming, le nouveau service a choisi de se reposer sur de grands noms du secteur, justement : selon les médias américains spécialisés dans la technologie, Facebook Gaming aurait d’ores et déjà approché plusieurs streamers renommés pour les inviter à diffuser des parties sur son nouveau service et, surtout, en faire la publicité !

Reste désormais à savoir si les gamers ont l’envie de découvrir un nouveau service de streaming vidéo ou s’ils sont satisfaits de ce qu’ils connaissent déjà. Tout reste à faire…