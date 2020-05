Xbox Series X : les premiers jeux next-gen dévoilés le 7 mai 2020

Microsoft a déjà présenté sa Xbox Series X il y a quelques mois mais très peu d'information a filtré concernant les futurs hits de la console à savoir les jeux vidéo, hormis du gameplay sur Gears of War. Les choses vont fortement changer ce jeudi 7 mai à 17 h avec un événement dédié InsideXbox ou sera présenté le gameplay de plusieurs jeux next gen par Phil Spencer, directeur de la marque.

Vous voulez voir les jeux de la Xbox Series X ? Nous voulons vous montrer des jeux pour la Xbox Series X.



Découvrez les premières images de gameplay de la next-gen avec nos partenaires développeurs du monde entier durant l'#InsideXbox, le jeudi 7 mai à 17H. pic.twitter.com/gb2m3WZ4j2 — Xbox FR (@XboxFR) April 30, 2020

Pour le moment nous n'avons pas plus d'information sur les jeux dont le gameplay sera dévoilé, mais on peut espérer voir Assassin’s Creed Valhalla ou encore Halo Infinite, voir Hellblade : Senua’s Sacrifice. Certains parlent également de jeux de voiture et de football. On peut également espérer voir tourner Minecraft, Gears 5 ou CyberPunk 2077 en Ray Tracing.

Pour rappel, Phil Spencer a reconfirmé récemment que la Xbox Series X devrait sortir en fin d'année 2020 mais que certains jeux auraient sans doute du retard, avec un line-up de lancement sans doute plus étalé que prévu si certains studios n'arrivent pas à livrer leurs jeux à temps.