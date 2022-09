C'est fini pour l'application Facebook Gaming sur mobile

" À partir du 28 octobre 2022, l'application Facebook Gaming pour iOS et Android ne sera plus disponible. Après cette date, cette application ne fonctionnera plus. " L'application Facebook Gaming sur mobile ne passera donc pas l'automne et ne sera plus proposée au téléchargement dans l'App Store et le Google Play Store.

Cette proche fermeture ne signifie toutefois pas l'arrêt de la version web de la plateforme. Elle avait été initialement lancée pour concurrencer une plateforme comme Twitch. De même, la section Gaming dans l'application Facebook ne disparaît pas.

" Notre mission de mettre en relation les joueurs, les fans et les créateurs avec les jeux qu'ils aiment n'a pas changé. Vous pourrez toujours trouver vos jeux, streamers et groupes quand vous visitez Gaming dans l'application Facebook ", souligne l'équipe Facebook Gaming.

Mystère sur le pourquoi de l'arrêt de l'application

Avec une telle précision, l'arrêt de l'application Facebook Gaming pour iOS et Android est au final plutôt mystérieux. C'est une application autonome permettant notamment de diffuser en direct des jeux depuis un smartphone vers Facebook.

En 2020, l'arrivée de l'application Facebook Gaming pour Android avait précédé de quelques mois sa disponibilité pour iOS. À plusieurs reprises, Apple avait fermé les portes de son App Store. En cause, la fonctionnalité des mini jeux qui avait dû être retirée.

Récemment, Twitch a modifié sa politique en matière d'exclusivité pour autoriser des partenaires et affiliés à créer du contenu en direct sur d'autres plateformes.