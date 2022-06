Facebook et Instagram : les créateurs échappent à la commission de Meta

Nouvelle prolongation pour l'exception au prélèvement d'une commission par Meta avec des moyens de monétisation pour les créateurs sur Facebook et Instagram.

Les créateurs sur Facebook et Instagram vont bénéficier encore plus longtemps du geste du groupe Meta qui avait décidé de renoncer à des droits de commission jusqu'en 2023. Ils gagnent une année supplémentaire sans ponction de Meta, et donc jusqu'en 2024.

La mesure concerne les événements en ligne payants, les abonnements et les badges vendus pendant les livestreams, ainsi qu'un service en rapport avec la monétisation de newsletters. Ce n'est par contre évidemment pas le cas en matière de partage des revenus publicitaires.

" Nous nous dirigeons vers un avenir où davantage de personnes pourront faire un travail créatif qu'elles aiment, et je veux que des plateformes comme la nôtre jouent un rôle dans ce sens ", a déclaré Mark Zuckerberg.

Plus de monétisation pour les créateurs

Dans le même temps, le fondateur et patron de Meta a annoncé de nouveaux moyens de monétisation pour les créateurs ou des mises à jour. Par exemple, avec l'ouverture de Facebook Stars à davantage de créateurs (soutien à des créateurs avec des objets virtuels) et le programme Reels Play Bonus.

" Les créateurs peuvent gagner de l'argent grâce aux publicités superposées et au programme Reels Play Bonus sur Facebook lorsqu'ils publient leurs Reels Instagram sur Facebook. "

Mark Zuckerberg a également indiqué que Meta étend son test permettant à des créateurs de partager leurs NFT sur leur profil Instagram. Il est en outre prévu prochainement d'intégrer les NFT dans les Stories (Instagram et Facebook).