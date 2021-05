Facebook / Instagram : on peut désormais désactiver le compteur de Like

C'était une fonctionnalité annoncée de longue date promise par Facebook : il est désormais possible de désactiver l'affichage des like sur les publications.

Après plusieurs années de réflexion, Facebook décide enfin de permettre aux utilisateurs de désactiver le compteur de like sur une publication.

Le réseau social vient d'annoncer l'ajout de cette fonctionnalité, à la fois sur le réseau Facebook et Instagram. Concrètement, une nouvelle option apparait désormais dans les paramètres des publications permettant de faire disparaitre le compteur de "j'aime".

Le décompte se fait toujours puisque l'option "j'aime" reste toujours affichée pour les autres utilisateurs sur la publication de l'auteur, mais le compteur n'est alors plus affiché. En cas de changement d'avis, il est toujours possible de revenir à l'affichage classique.

Derrière cette option se cache la volonté de réduire la pression chez certains utilisateurs, notamment les plus jeunes, fragiles ou influençables dont l'attitude sur les réseaux sociaux subit la dictature du Like. Sans compteur, les auteurs pourraient se détacher un peu plus des réseaux ou de l'importance de l'avis d'autrui sur leurs publications diverses.