Instagram teste l'option de cacher les likes

D'une manière différente et optionnelle par rapport à une précédente expérimentation, Instagram teste un moyen de combattre la pression du Like.

Pour le nombre de likes (ou J'aime), le réseau social Instagram teste une nouvelle option permettant de choisir de le masquer sur les messages d'autres utilisateurs, de le désactiver sur ses propres publications ou de conserver l'expérience actuelle en l'état.

Responsable d'Instagram (dans le giron du groupe Facebook), Adam Mosseri indique sans entrer dans les détails qu'une telle option commence à être testée sur Instagram, mais elle pourrait également voir le jour sous une forme similaire sur Facebook. C'est en tout cas une possibilité qui est à l'étude.

Avec également le nombre de vues sur les photos et vidéos, le fait de masquer le nombre total de likes recueillis par des contenus publiés par d'autres sur Instagram avait déjà fait l'objet d'un test en 2019 auprès d'un petit groupe de personnes, mais sans être une option permettant de laisser le choix aux utilisateurs concernés.

Le but était de permettre de savoir si cela permettait de réduire une sorte de pression ressentie lors de la publication sur Instagram avec une course aux likes pouvant avoir une incidence nuisible sur la qualité des contenus, et jusqu'à provoquer une sorte d'addiction.

" Certains ont trouvé cela utile et d'autres ont continué à vouloir voir le nombre de likes, en particulier pour savoir ce qui est populaire ", écrit Adam Mosseri. Manifestement, Instagram cherche à trouver la bonne formule et s'oriente vers une plus grande latitude pour l'utilisateur.

A priori, tout le monde n'est pas égal face à la pression social du Like… De jeunes utilisateurs en particulier seraient plus sensibles avec un risque de dévalorisation personnelle.