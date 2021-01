Facebook interdit les publicités pour les accessoires d'armes aux USA

Au moins jusqu'au 22 janvier, Facebook dit agir par excès de prudence en interdisant temporairement les publicités faisant la promotion d'accessoires d'armes à feu et d'équipements de protection aux États-Unis. Le réseau social précise déjà interdire les publicités pour les armes, les munitions et les améliorations d'armes comme les silencieux.

La décision de Facebook est dans la lignée des événements violents au Capitole à Washington le 6 janvier, et dans le contexte de l'Inauguration Day (ou Jour d'Investiture) qui verra le 20 janvier prochain le 46e président élu des États-Unis prêter serment et prendre officiellement ses fonctions.

Selon BuzzFeed News, Facebook avait affiché des publicités pour des étuis d'armes, gilets pare-balles et divers accessoires militaires dans les fils d'actualité des personnes ayant pris part aux événements au Capitole en début de mois.

Crédits : BuzzFeed News

En complément d'autres mesures

Jusqu'à l'Inauguration Day, Facebook bloque également la création de tout nouvel événement se déroulant à proximité de lieux comme la Maison-Blanche et le Capitole aux États-Unis. Tous les événements Facebook en lien avec l'Inauguration Day vont faire l'objet d'un examen approfondi, avec la suppression de ceux en violation avec les politiques du groupe.

Par ailleurs, la création d'événements aux États-Unis par des comptes et pages non basés aux États-Unis continue d'être bloquée comme c'est le cas depuis - et avant - l'élection présidentielle américaine du 3 novembre.

Rappelons que dans la perspective de l'Inauguration Day, Facebook a fait le choix de censurer la phrase " Stop the steal " (Arrêtez le vol) avec la suppression des contenus concernés. Diverses mesures qui s'appliquent aussi à Instagram qui est dans le giron de Facebook.