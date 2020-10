Facebook lance son offre de Cloud gaming de jeux Fee-to-play

Facebook se lance à son tour dans le Cloud gaming et le jeu en streaming mais pas question pour le réseau social de s'attaquer aux géants du secteur.

Facebook souligne un peu plus son intérêt pour le jeu vidéo en annonçant le lancement de son propre service de Cloud Gaming.

Rappelons que le réseau social a largement misé sur les jeux en Flash directement jouables dans le navigateur lors de son lancement et qu'il a même largement participé au succès de ces titres, par la suite déclinés sur mobile comme Candy Crush.

Depuis quelques années et une perte de vitesse sur le jeu flash, Facebook multiplie les investissements et tente de faire revenir les joueurs sur sa plateforme. Qu'il s'agisse de streamer ses parties en ligne ou de venir jouer à des titres. Finalement Facebook a peut être trouvé la recette avec sa propre offre de Cloud Gaming.

Jason Rubin annonce ainsi que l'offre de Facebook propose des jeux free-to-play qui tolèrent une certaine latence et qu'il n'est pas question de proposer de la 4K à 60 fps ni du nouveau matériel comme une manette. L'accès se fait directement via Facebook qui propose ainsi désormais quelques jeux plus évolués que les titres en flash ou java, accessibles en streaming.

Pour l'instant seulement 5 titres sont proposés en bêta dans certaines régions des États-Unis : Asphalt 9 Legnds, PGA Tour Golf Shootout, Solitaire Arthur's Tale, WWE SuperCard ainsi que Mobile Legends Adventure. On note que tous ces jeux sont également déjà proposés gratuitement sur mobile.

Facebook promet de nouveaux titres assez rapidement, la firme trouvera des arrangements avec les développeurs pour réaliser des bénéfices sur les achats intégrés ou l'intégration de publicité, au cas par cas. Avec 380 millions de joueurs par mois, Facebook espère ainsi trouver une nouvelle source de revenus.