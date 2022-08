Facebook arrête le live shopping

Avis de disparition pour le shopping en direct sur Facebook avec des événements pour la présentation et vente de produits.

Avec le live shopping, le réseau social Facebook permet de créer et diffuser en direct des événements pour la vente de produits. " Vous pouvez présenter vos produits en situation réelle, afficher les détails des produits et les options d'achat au premier plan, et interagir directement avec votre audience pendant votre diffusion en direct. "

Ce live shopping va prochainement disparaître, sans impact toutefois sur la possibilité d'utiliser Facebook Live pour la diffusion d'événements en direct. " Vous ne pourrez pas créer de playlists de produits, ni identifier des produits dans vos vidéos en direct sur Facebook ", précise Meta.

L'arrêt du live shopping sur Facebook est programmé pour le 1er octobre prochain. Le groupe Meta justifie que les consommateurs ont désormais tendance à consulter de plus en plus des vidéos courtes.

Accent sur les Reels

Logiquement, ce sont alors les Reels sur Facebook ou Instagram qui ont la priorité. Meta aiguille les annonceurs et professionnels vers les publicités dans les Reels sur Facebook et Instagram, l'identification (tag) des produits dans les Reels sur Instagram, et alors que le live shopping sur Instagram n'est pas concerné par l'arrêt.

Plus globalement, Meta ne cache pas son intérêt pour les vidéos au format court en surfant sur l'exemple de TikTok, et avec l'espoir de redonner une image plus jeune au réseau social Facebook.

De manière assez cocasse, TikTok semble s'être cassé les dents sur le live shopping aux États-Unis ou en Europe, tandis que c'est une pratique bien plus populaire en Asie.