TikTok tue dans l'œuf son live shopping en France

Depuis l'année dernière, TikTok expérimente au Royaume-Uni et via TikTok Shop du live shopping dans le cadre de divers événements par exemple. Le principe repose sur des diffusions en direct au cours desquelles divers produits son mis en avant par des marques et influenceurs.

TikTok Shop est présenté comme une plateforme sociale d'e-commerce. La vente des produits se fait par le biais d'un panier à cliquer sur l'écran de la célèbre application de vidéos au format court. Au Royaume-Uni, TikTok perçoit une commission de 5 % avec des ventes qui s'effectuent sur des sites partenaires.

Selon le Financial Times, TikTok Shop ne fait pas recette et n'intéresse pas au Royaume-Uni. Un déploiement prévu en Allemagne, Espagne, Italie et France pour cette année a ainsi été annulé, et de même pour un lancement ultérieur aux États-Unis.

Le live shopping marche en Asie

" Le marché n'est tout simplement par encore là. La sensibilisation générale des consommateurs et l'adoption de ces nouveaux formats sont encore faibles et naissantes ", a déclaré un employé de TikTok. Pour autant, TikTok Shop reste en place au Royaume-Uni.

Le Financial Times écrit qu'avec le live shopping via l'application Douyin (l'équivalent de TikTok en Chine pour la maison-mère DyteDance), ce sont plus de 10 milliards de produits qui ont été vendus en 2021. Un triplement sur un an.

Par ailleurs, TikTok Shop a été lancé en Indonésie l'année dernière, et plus récemment en Thaïlande, Malaisie et au Vietnam. À noter que le live shopping a fait l'objet d'expérimentations avec Instagram, Twitter ou encore YouTube outre-Atlantique. Amazon s'y intéresse également.