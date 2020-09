Facebook menace d'une fermeture des services en Europe

Après avoir été plutôt tolérante avec les GAFA, notamment en leur proposant des arrangements fiscaux leur permettant de piller une grande partie de l'Europe, l'Irlande change son fusil d'épaule et souhaite désormais imposer à Facebook de ne plus transférer les données personnelles des utilisateurs européens vers les USA.

C'est la Data Protection Commissionner qui a rendu ainsi une décision visant à imposer la mesure à Facebook, qui a de son côté rétorqué à la Haute Cour irlandaise que cela était techniquement impossible et que cela pourrait entrainer une fermeture des services en Europe.

La Commission de protection des données irlandaise cite ainsi un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de juillet 2020 qui invalide le Privacy Shield, un accord autorisant les entreprises numériques américaines à réaliser un transfert de données des utilisateurs résident en Europe vers ses serveurs aux États-Unis.

Jusqu'ici, Facebook bénéficiait de ce système, mais pour l'Irlande, il n'est pas justifié. En effet, cette autorisation n'a de sens que si le service offre des garanties sur la protection des données personnelles. Or, on sait que Facebook a fait l'objet de fuites importantes ces dernières années et que la protection des données personnelles amenant même Mark Zuckerberg à s'expliquer face au Sénat américain. Ce défaut de sécurisation des données entre donc en conflit avec les accords du Privacy Shield et en toute logique, Facebook ne devrait plus exporter les données d'utilisateurs européens vers les USA.

De son côté Facebook explique que tout changement à ce niveau est techniquement complexe, voire impossible, et que cela pourrait impliquer la fin des différents services de la marque (Facebook, Instagram, Whatsapp) en Europe. Une menace de fermeture qui parait toutefois improbable : la marque peut difficilement faire l'impasse sur plus d'un demi-milliard d'utilisateurs alors même que le réseau principal Facebook est déjà en perte de vitesse.