Facebook veut réintégrer les appels dans son application principale

Retour vers le passé pour Facebook qui teste l'ajout des appels audio et vidéo dans son application principale de réseau social.

Pour le moment, il ne s'agit que d'un test qui a été confirmé par Facebook sans en préciser l'ampleur, si ce n'est qu'il concerne plusieurs pays, dont les États-Unis. Avec son application principale de réseau social, le groupe de Mark Zuckerberg envisage le retour des appels audio et vidéo.

Cette fonctionnalité fait actuellement partie intégrante de l'application de messagerie Messenger. C'est en 2014 que la messagerie a disparu de l'application principale Facebook pour donc imposer en quelque sorte Messenger en tant qu'application distincte.

Ce retour dans Facebook ne permettrait toutefois pas de profiter d'une expérience dite complète en matière de messagerie et pour des appels. L'application Messenger aurait donc toujours son rôle à jouer. Dans le cadre des conversations secrètes, Messenger profite depuis peu du chiffrement de bout en bout pour les appels audio et vidéo, en plus des messages.

L'intégration des appels dans Facebook aura pour effet évident de réduire le besoin de jongler entre l'application principale de réseau social et Messenger. Pour passer plus de temps dans Facebook ? À l'avenir, Messenger pourrait également être perçu comme davantage un service qu'une application à part entière.

D'un côté, Facebook cherche une forme d'unification pour ses services de messagerie, de l'autre la pression monte face à des accusations d'abus de position dominante et le spectre pour le groupe de devoir se séparer d'Instagram et WhatsApp.