Messenger : Facebook ajoute le chiffrement de bout en bout pour les appels

Pour les appels audio et vidéo, Messenger permet désormais le chiffrement de bout en bout dans le cadre des conversations secrètes.

Avec son application de messagerie Messenger, Facebook déploie le chiffrement de bout en bout pour les appels audio et vidéo. Il s'ajoute au chiffrement de bout en bout des messages avec l'option des conversations secrètes disponible depuis 2016.

Il n'est donc pas encore question d'une activation par défaut, sachant qu'en matière de confidentialité, Facebook avait annoncé que Messenger sera chiffré de bout en bout par défaut. Par ailleurs, c'est toujours l'expectative concernant un système de messagerie unifié - avec chiffrement de bout en bout - pour Messenger, Instagram et WhatsApp.

Selon Facebook, l'utilisation des appels audio et vidéo a grimpé en flèche sur Messenger au cours de l'année dernière, avec notamment plus de 150 millions d'appels vidéo par jour. Avec le chiffrement de bout en bout et comme c'était déjà le cas pour WhatsApp, " personne d'autre, y compris Facebook, ne peut voir ou écouter ce qui est envoyé ou dit. "

Aussi pour les DM d'Instagram

" Le contenu de vos messages et appels dans une conversation chiffrée de bout en bout est protégé depuis le moment où il quitte votre appareil jusqu'au moment où il atteint l'appareil du destinataire ", insiste Facebook.

Un point souligné est que les utilisateurs seront en mesure de signaler un message chiffré de bout en bout en cas de problème et d'infraction à des règles.

Au cours des prochaines semaines, Facebook indique en outre le test du chiffrement de bout en bout pour les appels audio et vidéo de groupe sur Messenger, ainsi que l'option du chiffrement de bout en bout des messages directs sur Instagram.