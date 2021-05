Messenger et Instagram : pas de chiffrement de bout en bout avant au moins 2022

Le chiffrement de bout en bout par défaut pour Messenger et Instagram Direct ne sera pas pour cette année. Pour 2022 au plus tôt.

Facebook a l'ambition d'une unification technique de l'infrastructure pour ses services de messagerie avec des signes qui sont déjà tangibles entre Messenger et Instagram (Instagram Direct). Un effort qui doit également englober WhatsApp.

Dans le même temps, le groupe de Mark Zuckerberg planche sur du chiffrement de bout en bout appliqué par défaut pour l'ensemble de ses services de messagerie. En pareil cas, seuls l'expéditeur et le destinataire sont en mesure d'accéder aux messages. Facebook ne le peut pas.

Cette protection de confidentialité est connue de longue date pour WhatsApp. Elle est par contre encore absente pour la messagerie d'Instagram, tandis qu'elle se cantonne aux conversations secrètes pour Messenger.

" Bien que nous espérions progresser davantage sur le chiffrement de bout en bout par défaut pour Messenger et Instagram Direct cette année, il s'agit d'un projet à long terme et nous ne serons pas entièrement chiffrés de bout en bout avant fin 2022 au plus tôt ", a récemment indiqué Facebook.

Facebook ajoute que les fonctions de sécurité déjà introduites sont conçues pour fonctionner avec le chiffrement de bout en bout.