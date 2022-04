Facebook : le nombre d'utilisateurs quotidiens repart à la hausse

Au quatrième trimestre 2021, le réseau social Facebook avait pour la première fois de son histoire perdu des utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs quotidiens de Facebook dans le monde avait ainsi reculé de quasiment un million.

Dans le cadre de la publication de ses résultats pour le premier trimestre 2022, le groupe Meta indique que Facebook compte 1,96 milliard d'utilisateurs actifs par jour au 31 mars, en progression de 4 % sur un an et contre 1,93 milliard fin 2021.

Quelque 2,87 milliards de personnes utilisent un des services dans le giron de Meta (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) au moins une fois par jour avec une progression de 6 % su un an, et 3,64 milliards tous les mois (+6 %).

Avec 27,21 milliards de dollars et la publicité, ces applications dites de la famille Facebook représentent 97,5 % des revenus trimestriels de Meta, tandis que les 695 millions de dollars restants proviennent des Reality Labs avec ses produits et sa vision pour le métavers.

Pour 2030 avec le métavers

Si le chiffre d'affaires de Meta progresse de 7 % en un an pour le premier trimestre, son bénéfice net connaît une baisse de 21 % à 7,47 milliards de dollars. La division Reality Labs a perdu 2,96 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre une perte de 1,83 milliard de dollars un an auparavant.

" Ce n'est que lorsque ces produits arriveront vraiment sur le marché et se développeront de manière significative, et que ce marché finira par être important, qu'ils contribueront de marnière significative aux revenus et aux bénéfices de l'entreprise ", a déclaré Mark Zuckerberg en évoquant l'horizon 2030.

En attendant, le patron et fondateur de Meta se félicite que " plus de personnes que jamais utilisent nos services aujourd'hui. […] Nous restons confiants dans les opportunités à long terme et la croissance que notre feuille de route de produits va débloquer. "