Meta affiche des profits et des utilisateurs sur Facebook en baisse

Maison-mère de Facebook, Meta publie ses résultats pour le quatrième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires atteint 33,7 milliards de dollars, en hausse de 20 % sur un an. Le groupe a dégagé un bénéfice net de 10,3 milliards de dollars qui accuse une baisse de 8 %.

Au 31 décembre 2021, 2,82 milliards de personnes utilisent un des services dans le giron de Meta (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et autres) au moins une fois par jour (+8 % sur un an) et 3,59 milliards au moins une fois par mois (+9 %).

Il y a néanmoins une autre baisse notable qui concerne le nombre d'utilisateurs quotidiens de Facebook, avec une perte d'un million par rapport au trimestre précédent et à 1,93 milliard en tout. Cela reste une progression sur un an (+5 %), mais c'est la première fois que cet indicateur marque le pas à l'échelle mondiale.

Des vents contraires

Patron de Meta, Mark Zuckerberg souligne la concurrence et notamment celle de TikTok avec pour public les jeunes adultes. Il ajoute : " Nous sommes au milieu d'une transition sur nos propres services vers des vidéos au format court comme Reels. " Si les Reels sont présentés comme le format de contenu qui connaît la plus forte croissance, leur monétisation est plus lente.

La publicité est à l'origine de 97 % des revenus de Meta qui met en avant l'impact des changements avec iOS d'Apple et la nouvelle régulation en Europe. " Il y a une tendance claire où moins de données sont disponibles pour diffuser des publicités personnalisées. […] Nous reconstruisons une grande partie de notre infrastructure publicitaire afin de pouvoir continuer à croître et à diffuser des publicités personnalisées de haute qualité. "

Le métavers sera très coûteux

Sur l'ensemble de l'année 2021, le chiffre d'affaires de Meta s'élève à 117,9 milliards de dollars (+37 % par rapport à 2020) et avec un bénéfice net de 39,4 milliards de dollars (+35 %).

Pierre angulaire du métavers, la division Reality Labs a perdu 10,2 milliards de dollars. C'était une perte de 6,6 milliards de dollars en 2020 et 4,5 milliards de dollars en 2019. Elle devrait se creuser encore plus en 2022 avec les investissements massifs consentis.

Les investisseurs n'ont en tout cas pas trop apprécié les résultats de Meta, et d'autant plus dans le contexte de l'échec récemment avoué du projet de monnaie numérique Diem. À la Bourse de New York, le titre du groupe a plongé de près de 23 % après la publication des résultats et les prévisions pour 2022.