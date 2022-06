Facebook met le cap sur un moteur de découverte

| Source : The Verge

Le réseau social Facebook assume la concurrence de TikTok et se prépare à mieux y répondre en s'en inspirant encore avec un moteur de découverte.

Un moteur de découverte. C'est l'objet d'un mémo qui a été envoyé par le responsable de l'application Facebook chez Meta aux employés du groupe. Tom Alison supervise notamment le développement et la stratégie du fil d'actualité du réseau social Facebook.

Pour ce fil d'actualité, il est question d'une approche différente du classement donnant la priorité aux publications provenant des personnes, des groupes ou encore des pages qu'un utilisateur de Facebook suit. Il s'agira d'aider à trouver et donc découvrir du contenu considéré intéressant, indépendamment du fait si un compte et suivi ou non.

L'onglet principal sera un mélange de Stories et Reels (vidéos au format court) positionnés en haut, puis des recommandations de publications identifiées par le moteur de découverte - par opposition à moteur de recherche - à partir de Facebook et d'Instagram.

Par ailleurs et après plusieurs années de séparation, il est prévu un retour de Messenger directement dans l'application Facebook afin d'inciter les utilisateurs à partager du contenu issu du moteur de découverte.

Cela étant, l'expérience d'accueil de Facebook devra trouver le juste équilibre avec à la fois du contenu dit connecté et du contenu non connecté pour signifier des comptes suivis ou non. " Faire en sorte qu'il soit aussi facile de voir les Stories d'amis que de découvrir de nouveaux contenus dans Reels. "

Copier TikTok après Snapchat...

The Verge s'est entretenu avec Tom Alison et fait un parallèle avec TikTok. " Il s'agit essentiellement d'une course pour voir si Facebook peut devenir comme TikTok avant que TikTok ne devienne davantage comme Facebook. " D'après Tom Alison : " Je pense que la chose que nous n'avons probablement pas complètement comprise ou vue, c'est à quel point ce format (ndlr : TikTok) pourrait être social. "

Au quatrième trimestre 2021, le réseau social Facebook avait pour la première fois de son histoire perdu des utilisateurs, même si le nombre de personnes se connectant quotidiennement dans le monde est ensuite reparti à la hausse au premier trimestre 2022 (1,96 milliard au 31 mars).

À noter que dans le mémo, il n'est fait mention qu'une seule fois de métavers avec le moteur de découverte de Facebook conçu pour " prendre en charge de nombreux formats différents (texte, photo, vidéo et à terme les expériences du métavers). "