Facebook News arrive en France

En octobre dernier, Facebook a introduit Facebook News dans le cadre d'un test aux États-Unis et avec le concours de plus de 200 médias partenaires. Le réseau social annonce désormais un déploiement à l'international de sa section d'actualités pour un journalisme " de qualité. "

" Nous avons l'intention de lancer Facebook News dans plusieurs pays au cours des six prochains mois à un an ", écrit le groupe de Mark Zuckerberg. Les pays d'abord cités sont l'Allemagne, le Brésil, l'Inde, le Royaume-Uni et la France.

Il est précisé que dans chaque pays, les éditeurs de presse seront payés afin de garantir la disponibilité de leur contenu dans cette nouvelle section dédiée. " Nous continuerons à créer de nouveaux produits et à faire des investissements dans le monde pour aider l'industrie de l'information à construire des modèles économiques durables ", ajoute Facebook.

Aux États-Unis le déploiement de Facebook News a été progressif et uniquement sur l'application mobile de Facebook, avec des informations générales, thématiques, diverses et locales. La section est distincte du fil d'actualité de Facebook dont le contenu n'est pas modifié par rapport à ce qui se fait actuellement.



Des options de personnalisation et de contrôle sont proposées pour les utilisateurs. Facebook News fait appel à une sélection d'articles par une équipe spécialement formée en fonction de directives publiques et avec une indépendance éditoriale revendiquée.

D'après Facebook et le test mené aux USA, plus de 95 % du trafic fournit par Facebook News aux éditeurs de presse s'ajoute au trafic qu'ils reçoivent déjà du fil d'actualité usuel.

Au-delà de la question du trafic et de la rémunération, Facebook News est également perçu comme un moyen de participer plus efficacement à la lutte contre la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux.

N.B. : Aux États-Unis, une partie des partenaires (pas tous) de Facebook News reçoivent une rémunération.