Facebook va rémunérer davantage d'éditeurs de presse

Actuellement disponible aux États-Unis, la section d'actualités Facebook News sera introduite au Royaume-Uni en janvier 2021.

" Avec Facebook News, nous paierons des éditeurs pour du contenu qui n'est pas déjà sur la plateforme, aiderons des éditeurs à atteindre de nouveaux publics et offrirons plus d'opportunités de publicité et d'abonnement. "

Parmi les médias, groupes et marques concernés outre-Manche, Facebook cite notamment The Economist, ESI Media, Guardian Media Group, Midland News Association, Cosmopolitan, Wired, Vogue...

Selon le groupe de Mark Zuckerberg, plus de 95 % du trafic fourni aux éditeurs par Facebook News aux États-Unis est constitué d'un nouveau public qui n'avait pas interagi dans le passé avec les médias concernés.

Bientôt Facebook News en France ?

Pour le moment, Facebook ne communique pas sur un lancement de Facebook News en France. Néanmoins, des négociations dites actives sont bel et bien menées en France, tout comme en Allemagne.

Ce n'est pas une surprise. L'été dernier, Facebook avait évoqué son intention de lancer Facebook News dans plusieurs pays au cours des six prochains mois à un an. Les pays d'abord cités étaient l'Allemagne, le Brésil, l'Inde, le Royaume-Uni et la France.

Rappelons qu'en France, Google a signé en novembre des accords pour l'instant individuels avec des éditeurs de la presse quotidienne et des magazines sur la question de la rémunération pour la reprise de contenus. Une évolution dans le cadre de la législation européenne sur les droits voisins.