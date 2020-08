Le nouveau Facebook devient obligatoire à la rentrée

Pour la première fois annoncé lors de l'édition 2019 de la conférence F8, le nouveau Facebook.com - une interface FB5 pour le réseau social - est disponible pour tous les utilisateurs dans le monde depuis le mois de mai dernier.

Découvrez aujourd’hui le nouveau design du site #Facebook qui est désormais plus fun, plus épuré et plus simple à utiliser! ? https://t.co/KSuJ59q24g pic.twitter.com/ateRGL5QYX — Facebook France (@FacebookFR) May 11, 2020

La nouvelle interface web unifie l'expérience sur mobile et ordinateur, tout en conservant pour l'essentiel les fonctionnalités de la version précédente dite classique. L'utilisateur peut néanmoins revenir à l'expérience classique de Facebook si souhaité.

Désormais, le groupe de Mark Zuckerberg prévient que le retour à l'ancienne version de Facebook ne sera plus possible en raison de sa disparition en septembre. La nouvelle interface de Facebook.com deviendra donc celle par défaut et la seule.

Avec mode sombre de la partie, le nouveau Facebook propose une navigation simplifiée et avec une apparence épurée, des polices de caractères plus grandes, des photos et vidéos en plein écran. Il est censé apporter des chargements plus rapides et globalement une meilleure réactivité. Dans les faits, ce n'est pas toujours le cas...