Facebook : les podcasts arrivent la semaine prochaine

Selon un email consulté par The Verge et envoyé à des créateurs, c'est à partir du 22 juin prochain que des podcasts pourront être ajoutés sur une Page du réseau social Facebook et avec la présence d'un nouvel onglet.

Les utilisateurs qui suivent une Page seront en mesure d'écouter directement sur Facebook chaque épisode des podcasts. La Page sera mise à jour avec les derniers épisodes dès leur disponibilité. Le propriétaire pourra supprimer un podcast à tout moment.

De manière assez mystérieuse, les conditions d'utilisation de la plateforme de podcasts de Facebook mentionnent le droit pour le réseau social de " créer des œuvres dérivées " avec le contenu. Il s'agirait d'une éventuelle adaptation à divers formats audio.

Une fonctionnalité optionnelle permettra de créer et partager des extraits d'une durée de moins d'une minute afin d'augmenter la visibilité des podcasts et l'engagement.

C'est au mois d'avril que Facebook avait dévoilé un ensemble de nouveautés à venir autour de l'audio, dont l'arrivée des podcasts.

" Vous pourrez écouter les podcasts directement sur Facebook, à la fois pendant l'utilisation de l'application et lorsque celle-ci sera en arrière-plan. […] Nous vous aiderons à repérer plus facilement de nouveaux podcasts en fonction de vos centres d'intérêt, à les commenter et à les recommander à vos amis. "