Facebook avec des salons audio en direct et des podcasts

Facebook dévoile de nouvelles fonctionnalités autour de l'audio, dont des salons audio en direct, le partage d'extraits audio et des podcasts.

Actuellement sur invitation et seulement disponible sur iOS pour participer à des salons virtuels et des conversations en direct, le réseau social Clubhouse uniquement basé sur l'audio fait beaucoup parler de lui. C'est donc sans surprise que des produits qui copient ou du moins s'inspirent de Clubhouse voient le jour.

Facebook n'est évidemment pas en reste. Hormis une expérimentation avec une application web Hotline par sa New Product Experimentation Team, le groupe de Mark Zuckerberg annonce les Live Audio Rooms pour participer à des salons audio en direct sur Facebook et Messenger.

Cette fonctionnalité sera d'abord testée dans les groupes et sera également proposée à des personnalités publiques afin d'organiser des échanges. Une disponibilité plus globale sur Facebook et Messenger est attendue d'ici l'été prochain.

Des modèles de monétisation seront mis en place avec des possibilités de faire des dons à des causes soutenues par des créateurs de contenu, pour soutenir des personnalités ou encore avec un accès payant, un abonnement pour des salons.

Un nouveau format audio et des podcasts

Facebook travaille en outre sur un format audio baptisé Soundbites qui sera testé au cours des prochains mois et permettra de créer de courts extraits audio comme des anecdotes, blagues, poèmes ou autres à partager dans le fil d'actualité.

Une fonctionnalité dédiée aux podcasts arrive également pour une écoute directement sur Facebook, pendant l'utilisation de l'application et quand elle est en arrière-plan. Pour la découverte de podcasts, Facebook s'appuiera sur les centres d'intérêt des utilisateurs et permettra des recommandations à des amis, en plus d'autoriser les commentaires.

Afin d'accompagner cette initiative d'ampleur autour de l'audio, Facebook table sur un outil de création audio dans son application, avec divers effets et filtres, tandis que des sous-titres pourront être ajoutés automatiquement.