Bonne promotion sur le smartphone Samsung Galaxy S21 et notre sélection avec de la DDR, alimentation PC...

Aujourd'hui, on profite d'une très belle sélection de bons plans comme le Samsung Galaxy S21 qui bénéficie d'une belle réduction, mais aussi sur les PC, les écrans PC, etc.

Aujourd'hui, le smartphone Samsung Galaxy S21 profite d'une belle réduction sur le site Rueducommerce.

Ce dernier propose un écran Super AMOLED de 6,2" permettant une définition de 2400 pixels x 1080 pixels ave une fréquence d'affichage de 120 Hz. Le mobile exploite un SoC Exynos 2100 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Du côté de la photographie, on profite d'un triple capteur photo à l'arrière du téléphone avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres modules de 12 mégapixels. Pour faire des selfies, le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Sa batterie Li-Po de 4000 mAh offre une très bonne autonomie. Le smartphone est compatible à la recharge sans fil et à la charge rapide.

Sur Rueducommerce, le smartphone Samsung Galaxy S21 128 Go est au prix de 749 € au lieu de 859 € avec la livraison gratuite.

