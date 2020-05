Facebook prépare un nouveau casque Oculus Quest plus compact et léger

Facebook prépare déjà une nouvelle version de son casque de réalité virtuelle Oculus Quest avec pour objectif de le rendre à la fois plus compact et plus léger.

Lancé an mai 2019, l'Oculus Quest connait un certain succès auprès des utilisateurs, notamment par son prix plus abordable que les autres casques premium du marché, mais aussi par sa facilité d'utilisation puisque disposant d'un mode autonome.

Un succès qui encourage Facebook à continuer d'investir dans le développement de casques de réalité virtuelle à en croire Bloomberg qui précise ainsi qu'une nouvelle version du Quest serait en préparation.

Le média évoque ainsi que Facebook n'aurait pas encore déterminé l'ensemble des caractéristiques pour ce prochain casque, mais que le développement s'articulera autour de deux points essentiels : rendre le dispositif le plus compact possible, mais aussi le plus léger.

La prochaine version d'Oculus Quest bénéficiera également d'un taux de rafraichissement plus élevé (90 Hz au moins), pour un poids autour des 450 grammes (120 grammes de moins que l'actuel). De nouveaux contrôleurs seraient également prévus, qui seraient également compatibles avec les anciens casques.

La sortie de l'appareil pourrait ne pas intervenir avant l'année prochaine, du fait des retards pris par les industriels pendant la crise sanitaire du Coronavirus.