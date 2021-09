Ray-Ban Stories : Facebook et Ray-Ban dévoilent leurs lunettes connectées

Les lunettes intelligentes de Facebook avec la marque Ray-Ban sont officiellement dévoilées. Les Ray-Ban Stories pour prendre des photos et vidéos, mais aussi passer des appels et écouter de la musique.

Après une fuite qui a dévoilé avant l'heure leur design et les trois modèles proposés, la première génération de lunettes connectées Ray-Ban Stories est officialisée. Elles ont été développées en partenariat entre Facebook et Essilor Luxottica (marque Ray-Ban).

Comme attendu, il n'est pas question de réalité augmentée à ce stade mais de lunettes connectées pour prendre des photos et vidéos d'une durée de jusqu'à 30 secondes. Une capture qui peut se faire via un bouton d'enregistrement ou en mains libres par commande vocale via Hey Facebook.

L'activation de Hey Facebook est optionnelle et se fait depuis les paramètres d'une application mobile compagnon Facebook View (Android et iOS) qui permet d'importer, modifier et également partager les contenus capturés. Facebook ne cantonne pas le partage à ses seules applications. Il concerne aussi les autres applications installées sur le smartphone (Twitter, TikTok, Snapchat…).

Avec connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooh 5.0, les Ray-Ban Stories sont équipées de deux caméras de 5 mégapixels (photos 2592 x 2944 pixels ; vidéos 1184 x 1184 pixels à 30 fps) qui s'adaptent automatiquement à la lumière ambiante et disposent de trois micros. Plus de 500 photos ou une trentaine de vidéos peuvent être stockées dans une mémoire interne. Une lumière LED intégrée indique aux personnes à proximité que des captures sont en train d'être opérées.

Deux haut-parleurs sont également présents et il est possible de prendre des appels ou écouter de la musique via Bluetooth depuis le smartphone en profitant d'une suppression du bruit de fond. Un pavé tactile intégré sur le côté permet de modifier le volume sonore et contrôler l'écoute.

L'autonomie est de l'ordre de 6 heures, mais un étui de charge permet d'utiliser les lunettes pendant 3 jours consécutifs supplémentaires. Il se charge lui-même via USB-C.

Pas encore pour la France

Un compte Facebook est nécessaire. Le groupe de Mark Zuckerberg souligne que l'expérience proposée avec les Ray-Ban Stories est exempte de publicités. " Vous ne verrez pas de publicités lorsque vous utilisez les lunettes ou l'application. Nous n'utilisons pas le contenu de vos photos et vidéos pour des publicités personnalisées. "

Les photos et vidéos sont en outre chiffrées sur les lunettes connectées qui peuvent seulement être associées à un seul compte à la fois. Ce peut être utile en cas de perte.

Mark Zuckerberg and Rocco Basilico, Chief Wearables Officer at EssilorLuxottica introduce #RayBanStories - the new way to capture, share and listen.



Shop @ray_ban stories now: https://t.co/dRUqfUXSwH pic.twitter.com/P84XGUvsxi — Facebook (@Facebook) September 9, 2021

Les Ray-Ban Stories sont disponibles dans plusieurs variantes et cinq coloris. Elles sont équipées de verres solaires, de prescription, polarisants, dégradés ou Transitions. Leur prix débute à 299 $ aux États-Unis. Elles sont aussi proposées en Australie, au Canada, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni. Il n'est pas fait mention de la France pour le moment.