Une fuite pour les lunettes intelligentes de Facebook et Ray-Ban

Avant leur lancement dans la journée, les lunettes connectées de Facebook et Ray-Ban dévoilent leur design dans une fuite.

Il y a quasiment un an, Facebook et EssilorLuxottica ont annoncé un partenariat sur plusieurs années afin de développer une nouvelle génération de lunettes dites intelligentes. Un premier produit sera commercialisé sous la marque Ray-Ban cette année et sa présentation est désormais imminente.

Selon Facebook, il s'agira d'associer une technologie innovante à un style avant-gardiste, et aider les gens à mieux communiquer avec leurs proches. Pour autant, il ne s'agit pas du projet Aria des Facebook Reality Labs pour des lunettes de réalité augmentée.

Avant même d'être officiellement dévoilées, les lunettes connectées avec la marque Ray-Ban font l'objet d'une fuite par l'entremise du leaker Evan Blass. De quoi déjà avoir un aperçu du design qui sera proposé.

Sous l'étiquette Ray-Ban Stories, il y a trois styles de montures Meteor, Round et Wayfarer, finalement assez proches du style habituel des lunettes de soleil de la marque.

Deux caméras sont intégrées à l'avant et à proximité des charnières de chaque côté, tandis qu'un bouton est au-dessus de la branche droite. Probablement pour la gestion des caméras avec différents types d'appuis.

Comme les Spectacles de Snap sans la réalité augmentée ?

Ces seules images fuitées ne permettent pas d'avoir une idée des scénarios imaginés par Facebook pour une utilisation, avec sans nul doute des interactions avec quelques-unes de ses applications en passant par un smartphone compagnon.

Patron de Facebook, Mark Zuckerberg a publié sur ses comptes Facebook et Instagram des vidéos filmées à la première personne avec les lunettes connectées lors de diverses activités de loisir, ainsi que pendant une partie de tennis de table en donnant rendez-vos pour aujourd'hui.